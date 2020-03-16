قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بعزل أستاذ جامعي بكلية الدراسات الإسلامية (بنات) في سوهاج، التابعة لجامعة الأزهر، من وظيفته الجامعية، بعدما ثبت تحرشه بالطالبات وإجبارهن على شراء أسئلة الاختبار مقابل 50 جنيها، (نحو 3 دولارات). ووجهت للأستاذ تهمة دعوة طالباته لمنزله، وبيعه أسئلة اختبار مادة العروض والقوافي، ومطالبتهن بوضع علامة مميزة على ورقة الإجابة حتى يضمن النجاح لهن. وفي حيثيات حكمها، قالت المحكمة: «يعكس سلوك الأستاذ أثره على الآداب العامة في مجال الوظائف الجامعية، ما يستلزم التحقق الدائم من السلوك القويم إلى جانب الكفاءة العلمية والمهنية لعضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، لتأكيد الصلة بين الدين والحياة».