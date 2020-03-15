أثارت خبيرة التجميل العراقية فاطمة الديوان جدلا واسعا بين متابعيها، بعدما ظهرت في فيديو على حسابها في «إنستغرام»، تقدم طريقة عمل «مكياج» خاص بفايروس كورونا. وقالت: «بناء على طلبكم، سنتعلم طريقة تجميل مع ارتداء الكمامة». قبل أن تنهال عليها الانتقادات التي اتهمتها بالاستهانة بضحايا الفايروس. إذ قالت إحدى المنتقدات: «للأسف تفكيرك ضحل، أنصحك بمسح الفيديو.. انتي وين والعالم المصابة وين». وكتبت أخرى: «شنو مكياج، الوباء عالمي وأرواح تزهق وانتي تسوين مكياج، شو هالفراغ والسطحية». وتستغل عدد من خبيرات التجميل الأزمة طلبا للشهرة، في وقت أغلقت فيه العديد من الدول صالونات التجميل كإجراء احترازي للحيلولة دون تفشي الفايروس.