حذّر وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أخيرا من استخدام الأدوية المضادة للالتهابات في حال ظهور أعراض تشبه أعراض فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، إذ تزيد سوء الحالة. وكتب فيران على «تويتر»: «تناول الأدوية المضادة للالتهاب (إيبوبروفين، وكورتيزون...) تعد عوامل تفاقم العدوى». وإذا ارتفعت حرارتك فعليك بتناول باراسيتامول. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إغلاق المدارس ودعا الناس إلى تجنب الاختلاط، فيما منعت السلطات التجمعات التي تضم أكثر من 100 شخص في جميع أنحاء البلاد، كما أغلقت اللوفر، أكثر المتاحف استقطابا للزوار في العالم، وقصر فرساي بضواحي باريس، بعد وفاة 79 شخصا جراء الفايروس.