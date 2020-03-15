ألقت السلطات الأمنية الأردنية القبض على مُصاب أردني بفايروس كورونا، فرّ من أحد المستشفيات بعد معرفته بإصابته.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، أن فريقاً مختصاً من البحث الجنائي تولى البحث عن الشخص الذي هرب من العزل الصحي داخل مستشفى البشير، وتم تحديد مكان تواجده ومداهمته بعد أخذ الاحتياطات اللازمة، وألقي القبض عليه، كما جرى اصطحاب خادمة وجدت بذات المكان لإجراء الفحوصات اللازمة لها.

وكانت وزارة الصحة الأردنية قد أكدت أنّ المواطن الأردني من بين الحالات التي تمّ الإعلان عنها اليوم (الأحد)، وقد قدِم من بريطانيا قبل أيّام، وأجريت له الفحوصات اللازمة وثبتت إصابته بفايروس كورونا المستجدّ، لكنه هرب قبل عزله وتقديم العناية الطبيّة اللازمة له.