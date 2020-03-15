أعلنت الحكومة الإسبانية 14 إجراء لمحاصرة فايروس كورونا المستجد مساء أمس (السبت)، وذلك في مسعى لتقليل الإصابات التي وصلت إلى نحو 6400 حالة.

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وقالت الحكومة إن الإجراء الأول يشير إلى حالة الاستنفار في جميع الأراضي الإسبانية ولمدة 15 يوما، ويمكن للحكومة تمديدها، فيما الإجراء الثاني يفيد بتولي الشرطة تنفيذ الأوامر المباشرة لوزارة الداخلية.

ويتناول الإجراء الثالث تدخل الجيش متى لزم الأمر، في وقت تناول الإجراء الرابع تنقل الأفراد لشراء السلع الأساسية والأدوية والذهاب للعمل ومساعدة كبار السن وغيرها من الخدمات، فيما يستهدف الإجراء الخامس حركة السيارات لشراء الأغراض والذهاب للمستشفيات.

وفيما يتعلق بالتجمعات، منح الإجراء السادس وزارة الداخلية فضها ووقف تنقل بعض السيارات، وحدد الإجراء السابع بقاء الجامعات والمراكز التعليمية والثقافية وغيرها مغلقة حتى إشعار آخر، فيما تناول الإجراء الثامن غلق كافة المحلات التجارية باستثناء التي تقدم السلع الضرورية والصيدليات ومحلات الحلاقة وشركات تقديم الطعام.

وأكد الإجراء التاسع إلغاء كافة الأنشطة العامة وأنشطة الترفيه وإغلاق دور السينما والمسرح وحدائق الملاهي وحدائق الحيوانات وحدائق الأطفال وجميع الأنشطة الشعبية، وبين الإجراء العاشر عمليات التنسيق في ما يتعلق بالجنائز والعبادات وإقامتها في بيئة صحية، ووضح الإجراء الحادي عشر بقاء كل الإدارات الصحية التابعة لجميع الأقاليم تحت إدارة وزارة الصحة، فيما منح الإجراء الثاني عشر وزير الصحة إصدار الأوامر للتدخل في الأسواق والقطاعات الطبية والصيدلية الخاصة والعامة في جميع الأراضي الإسبانية، فيما تناول الإجراءان الثالث عشر والرابع عشر تقليص عمليات النقل البري والجوي المتوسط والبعيد مدى بنسبة 50%، وتزويد الشعب بالسلع الأساسية والطبية والوقود.