كشفت صحيفة «الميرور» اللندنية أمس (السبت) أن العلماء البريطانيين على وشك تطوير لقاح لسلالة (Covid-19) فايروس كرونا المستجد، بعد أن أجرت اختبارات وصفت بالناجحة على الفئران.

وأضافت أن الباحثين بقيادة رئيس قسم العدوى والحصانة الدكتور روبين شاتوك، قالوا إنهم يأملون في أن تكون اللقاحات جاهزة للتجارب على البشر بحلول شهر يونيو القادم.

وقال كبير الباحثين من جامعة «إمبريال البريطانية بول ماكاي للصحيفة:»لقد حصلت على نتائج إيجابية بعد شهر من الحقن على الفئران، وبالفعل وجدنا أن اللقاح يعمل بشكل جيد".

وذكرت الصحيفة أن الفريق البريطاني يعمل حالياً مع نظرائهم في باريس لتحديد فعالية اللقاح في تجارب على القرود.

وأضاف ماكاي إنهم تقدموا بطلبات للحصول على مزيد من التمويل من مجلس البحوث الطبية البريطانية من أجل إكمال إجراء التجارب السريرية على البشر.