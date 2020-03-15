بيع كمبيوتر Apple-1 نادر يعود لعام 1976، بسعر قياسي قارب نصف مليون دولار في مزاد علني في بوسطن أخيرا. هو أول جهاز طوّره ستيف جوبز وستيف وازنياك باسم «أبل». ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، بِيع الكمبيوتر بنحو 480 ألف دولار إلى جانب مجموعة لمصمم منتجات أبل «جيري مانوك» عبارة عن جهاز «ماكينتوش بور بوك» بتوقيع جوبز، وشعار أبل النيون، وساعة لحملة إعلانات «فكر بشكل مختلف». وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة المزادات: Apple-1 أنتج منه نحو 200 قطعة، بيع منه آنذاك 175 جهازا، وحصلت شركة «سوفت وير هاوس» على الجهاز المباع في الثمانينات.