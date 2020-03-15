حذرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات من 5 خطوات يستوجب اعتمادها أثناء حدوث البرق، والمعروف بأنه شرارة قوية ناتجة عن تصادم سحابتين، تسبق أصوات الرعد، ويطلق عليهما الصاعقة. وتجنبا لخطرها، تجنب استعمال الهاتف الذكي، وافصل مقابس الأجهزة والمعدات الكهربائية، ولا تقف تحت الأشجار العالية، وابتعد عن الأجسام والأسوار والأنابيب المعدنية وخطوط السكك الحديدية، مع ضرورة تأجيل الاستحمام لأن التمديدات المنزلية موصل جيد للطاقة الكهربائية، وفي حال كنت خارج البيت، خذ وضعية كروية بالزحف على الأرض، ولا تقد الدراجات الهوائية أو النارية في تلك الأوقات.