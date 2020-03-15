أضحت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية العاهل الرابع الأطوال حكما في التاريخ. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تتربع إليزابيث على العرش حتى دوام أمس (السبت) لـ68 عاماً، و37 يوماً، لتصبح أطول حكام بريطانيا، متجاوزة جدتها فيكتوريا التي حكمت 63 عاماً و216 يوماً، ولا يزال أمامها 4 سنوات فقط لتصبح العاهل الأطوال حكما في العالم، إذ يحتل المركز الأول حتى الآن لويس الرابع عشر بحكم 72 عاما و110 أيام، يليه ملك تايلاند بوميبول أدولياديج، حكم 70 عاماً و126 يوما، ثم الملك جوهان الثاني حاكم ليختنشتاين الأوروبية الذي حكم لـ70 عاماً و91 يوماً.