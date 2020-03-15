أمر قاضي التحقيق بمحكمة مراكش الابتدائية بإيداع إبتسام (شقيقة المغنية المغربية دنيا بطمة) سجن الأوداية مع استكمال التحقيقات معها على خلفية تورطها في القضية المعروفة بـ«حمزة مون بيبي». ولا تزال قضية هذا الحساب المتهم بابتزاز المشاهير والفنانين تشهد تطورات يومية، خصوصا بعدما سلمت الإمارات للمغرب مصممة الأزياء عائشة عياش المتهمة أيضا في القضية للتحقيق معها. واعترفت الأخيرة بأنها ودنيا وإبتسام وآخرين من بين المديرين التنفيذيين للحساب، وقالت إن الإعلامي سيمو بن بشير -المقيم في أمريكا- هو العقل المدبر لكل ما حدث بالحساب. ولا يزال حساب دنيا على «إنستغرام» يمنع التعليقات، كما أنها لم تشارك في أي بوست منذ ساعات. وكانت دنيا وشقيقتها خضعتا سابقا للتحقيق لأكثر من 5 ساعات، فور ورود اسميهما في القضية.