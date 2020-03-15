نقل الطباخ الإيطالي دانييلي باريسي موهبته من المطبخ إلى ساحات المسابقات العالمية في فن النحت، واختار فاكهة «الأفوكادو» لتصبح مصدر شهرته ورزقه معاً، إذ استطاعت أعماله أن تحقق شهرة كبيرة على «إنستغرام» قبل أن يحصد 5 جوائز عالمية، منها بطولة WACS لـ3 أعوام متتالية، 2012 و2013 و2014، كما توج ببطولتي National وCarving European Champion عام 2015. ويقول دانييلي: «حين أمسك السكين يستسلم عقلي لقلبي ثم يدي فتخرج أشكالا مختلفة للزينة». وتظل سرعة تأكسد حبات «الأفوكادو» للون البني، أعقد المشكلات التي تواجه دانييلي، ما يضطره للعمل سريعا قبل أن تفسد.