أودع وزير النقل الإندونيسي «الرعاية المركزة» بعد تأكد إصابته بفايروس كورونا المستجد، وفق ما قال مسؤول حكومي السبت، عقب إصدار أمر بإغلاق المدارس والمؤسسات السياحية لكبح انتشار الفايروس.

وقال وزير أمن الدولة الإندونيسي براتيكنو إن وزير النقل بودي كاريا سومادي يتلقى العلاج في مستشفى بجاكرتا.

وأورد متحدث باسم المستشفى إن سومادي واجه صعوبات في التنفس لكن حاله تتحسن.

وأضاف براتيكنو أن وزير النقل كان يشارك في جهود مكافحة الفايروس، لا سيما لناحية إجلاء المواطنين الإندونيسيين من بؤر «كوفيد-19»، لافتا إلى أن رئيس الدولة طلب إجراء فحوص لسائر الوزراء.

وبلغت حصيلة الإصابات بالفايروس في إندونيسيا 96 خلال أسبوعين، وسجلت 5 وفيات، وفق المتحدث باسم الحكومة أحمد يوريانتو.

وأضاف يوريانتو أن الفايروس انتشر خارج منطقة جاكرتا.