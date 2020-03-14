دعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين في المملكة بضرورة تقليص التحركات مع ملازمة المنازل وتجنب التجمعات، مع التزام القادمين من السفر بالحجر الصحي المنزلي.وشدد المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد عبدالعالي في مؤتمر صحفي، اليوم (السبت)، على أن التزام المواطنين بالتعليمات ضروري للغاية للوقاية من كورونا، موضحا أن حماية المجتمع من الفايروس مسؤولية مشتركة.والنصائح:1- ابقوا في منازلكم2- تجنبوا التجمعات3- لا تخرجوا إلا للضرورة4- الحجر للقادمين من الخارج5- التواصل السريع مع الأطباء