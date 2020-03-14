أودى فايروس كورونا المستجدّ بما لا يقلّ عن 5764 شخصاً في العالم منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية اليوم (السبت).

وسُجلت 151.760 إصابة في 137 دولة ومنطقة منذ بدء انتشار الوباء، إلا أن عدد الإصابات المشخّصة لا يعكس الواقع بشكل كامل إذ إن معايير تعداد الإصابات وفحوص تشخيص فايروس كوفيد-19 تختلف بحسب البلد.

ومنذ التعداد السابق (الجمعة) الماضي، سُجّلت في العالم 417 وفاة جديدة، و11 ألفا و37 إصابة جديدة.

وشهدت إيطاليا -البلد الذي يعد أكبر زيادة في حصيلة الوفيات خلال الساعات الـ24 الماضية- (175) وفاة، ثم تأتي إيران (97)، وإسبانيا بـ(63).

وسجّلت الصين (بدون منطقتي هونغ كونغ وماكاو) التي انطلق منها الوباء في أواخر ديسمبر، 80.824 إصابة، بينها 3189 وفاة، فيما شفي 65.541 شخصًا. وأعلنت الصين تسجيل 11 إصابة و13 وفاة بين يومي الجمعة والسبت.

وفي بقية أنحاء العالم، سُجلت 2575 وفاة (404 جديدة) منذ مساء الجمعة الماضي حتى تاريخ إعداد الحصيلة اليوم، من أصل 70.943 إصابة (11.026 جديدة).

وأكثر الدول تضرراً بعد الصين هي إيطاليا حيث سُجلت 441 وفاة من أصل 21.157 إصابة، ثم إيران بـ611 وفاة، و12.729 إصابة، وإسبانيا بـ183 وفاة، و5753 إصابة، وفرنسا حيث سُجلّت 79 وفاة، و3661 إصابة.

ومنذ الجمعة، أعلنت كل من الإكوادور والدنمارك أول وفاة بالفايروس على أراضيها. وأعلنت كوسوفو وموريتانيا والأوروغواي وسورينام وغواتيمالا وأنتيغوا وبربودا وناميبيا، واسواتيني وبورتو ريكو وغينيا وغينيا الاستوائية ورواندا تشخيص إصابات أولى لديها.

وبلغ عدد الإصابات في آسيا اليوم (السبت) 91.480 حالة (3303 وفاة)، وأوروبا 42.828 حالة (1771 وفاة)، والشرق الأوسط 13.950 حالة (623 وفاة)، والولايات المتحدة وكندا 2600 إصابة (52 وفاة)، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 418 حالة (5 وفيات)، وأفريقيا 247 حالة (7 وفيات)، وأوقيانيا 244 إصابة (3 وفيات).

أُعدت الحصيلة بناء على البيانات التي جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصة ومن منظمة الصحة العالمية.