هل تذكرون هذه الصورة من مدينة ووهان الصينية التي شاهدها الملايين وتفاعلوا معها؟

التقطت الصورة عند الخامسة من مساء 5 مارس الجاري في الفرع الشرقي لمستشفى رينمين بجامعة ووهان، وأظهرت مصاباً بفايروس كورونا المستجد يبلغ من العمر 87 عاماً، وهو يشاهد الغروب الذي لم يره منذ وقت طويل، برفقة الطبيب ليو كاي الذي ظهر مرتدياً ملابس وقائية، وهي الصورة التي اشتهرت تحت عنوان «الغروب الأخير».

شاءت الأقدار أن يكون هذا الغروب ليس الأخير، بل أشرقت شمس جديدة معلنة حياة جديدة لهذا المسن، حيث نشرت الصحافة الصينية اليوم (السبت) خبراً عنونته بـ«البشرى السارة»، مؤكدة شفاء المسن الذي ظهر يراقب مشهد الغروب الشمس، معلنة قدرته على النهوض والاستمتاع بشروق جديد.

وكان الطبيب ليو كاي ومتطوع اسمه جان جون تشاو قد قاما بنقل المريض المسن إلى قسم الأشعة المقطعية للفحص، وفي طريق العودة إلى جناح المرضى الداخليين تأثر ليو بأشعة الشمس الذهبية التي كانت تتجه نحوه، فسأل المريض إلى جواره ما إذا كان يرغب بالتوقف والنظر لبعض الوقت، وقال الرجل العجوز «بالتأكيد».

وتوقف الثلاثة واستمتعوا بغروب الشمس الهادئ، والتقط المتطوع الصورة الشهيرة.