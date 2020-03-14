أعلن قصر باكنغهام أمس (الجمعة) أن الملكة إليزابيث الثانية، ستلغي جميع ارتباطاتها والأحداث التي ستشهدها التي كانت مقررة هذا الشهر، كما علق الأمير تشارلز رحلاته، وذلك في إجراء احترازي للوقاية من انتشار فايروس كورونا.

وجاء في بيان صادر عن القصر «كإجراء وقائي ولأسباب عملية في الظروف الحالية، يتم إجراء تغييرات على التزامات الملكة في الأسابيع القادمة».

وتابع البيان «بالتشاور مع الأطباء والحكومة، ستتم إعادة جدولة الزيارات القادمة للملكة إلى شيشاير وكامدن، وستتم مراجعة الأحداث الأخرى باستمرار بما يتماشى مع المشورة المناسبة».