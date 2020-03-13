أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن أكثر من 5 آلاف شخص توفوا بسبب الإصابة بفايروس كورونا، وأن أوروبا أصبحت بؤرة للوباء، داعياً الدول إلى التحقق من كل حالة وعزلها وإخضاعها لفحص ومعالجتها.

وأشار غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي للمنظمة اليوم (الجمعة)، إلى أن تجارب الصين وكوريا الجنوبية أثبتت أن العزل الصحي يمكن أن ينقذ أرواح الكثير من الناس، مطالباً المؤسسات الصحية في العالم بالاستعداد لاستقبال أعداد كبيرة من المرضى. وأوضح أن أوروبا الآن لديها حالات إصابة ووفيات بالفايروس أكثر من بقية العالم مجتمعاً، ما عدا الصين، لافتاً إلى أن المنظمة ستدشن خطة استجابة وتضامن لمكافحة المرض.