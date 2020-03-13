أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، تعميما إداريا موجها إلى إدارات مساجد المحافظات بشأن إيقاف صلاة الجمعة والصلاة في المساجد حتى إشعار آخر.

وجاء في التعميم أنه بناء على فتوى هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعلى توجيهات الجهات الصحية في البلاد، وتماشيا مع الإجراءات الاحتياطية والاحترازية المتخذة من قبل السلطات المختصة، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، فقد تقرر إيقاف صلاة الجماعة في المساجد لجميع الفروض، ويكتفى برفع الأذان فقط وعلى جميع المؤذنين أن يلحقوا بالأذان قول (ألا صلوا في الرحال)، إغلاق كافة أبواب المساجد وعدم فتحها للصلاة، إيقاف صلاة الجمعة في جميع المساجد والجوامع.