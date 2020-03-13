5 أبناء وبنات لعمالقة وضعوا بصمتهم على الأغنية السعودية، وفيما نجح بعضهم، ولم يكتب لآخرين الوصول لغاياتهم، بدأ بعضهم الثالث في خوض التجربة حديثاً، غير أن القاسم المشترك بينهم جميعاً أنهم حظوا بالفرصة الوفيرة لبلوغ النجومية التي سار عليها أسلافهم، بأسهل الطرق وعبر أقصر المسافات، وتمكنوا بقدراتهم من تجربة الظهور على منصات الشهرة، بجهد أقل كثيرا من غيرهم. إلا أن نجاحهم الفني واعتلاءهم منصات الحضور يظل قرارا لا يملكه سوى الجمهور وحده. وهم: أصيل نجل أبوبكر سالم، ورأفت نجل طلال مداح، وبدر نجل محمد عبده، ومحمد نجل عبدالمجيد عبدالله، وأريج ابنة عبدالله محمد.