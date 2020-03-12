دفع تفشي فايروس كورونا المستجد (كوفيد19) وتسارع الإصابات والوفيات في العالم، خبراء في منظمة الصحة العالمية إلى تقديم نصيحة بشأنها تقليل نسبة الإصابة، حيث أوصت بأن الدفع عن طريق البطاقات أو الخدمات التي تقدمها الشركات سواء عبر الهاتف المحمول أو غيرها تقلل من خطر الإصابة بالفايروس، عوضا عن التعامل بالأوراق النقدية التي تعتبر من بين الأسطح الأكثر حملاً للجراثيم.

وأفاد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية لصحيفة «ذا تليغراف» بأن استخدام النقود الورقية يمثل إحدى الوسائل التي يمكن أن ينتقل من خلالها الفايروس، مطالبا بغسل اليدين بصورة جيدة واستخدام المطهرات بعد استخدام أي أوراق نقدية.

وتابع المتحدث: «نعلم جيدا أن تبادل الأوراق النقدية واستخدامها يمثل مصدرا لنقل كل أنواع العدوى البكتيرية والفيروسية... ننصح الناس بغسل أيديهم بعد استخدام النقود وتجنب ملامسة الأيدي لمنطقة الوجه».

ونصح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أيضا باستخدام الدفع الإلكتروني كأحد سبل وقف انتشار العدوى بالفايروس القاتل، وقال: «كلما أمكن، ننصح باستخدام الدفع الإلكتروني لتقليل المخاطر المتعلقة بانتقال العدوى من شخص إلى آخر».