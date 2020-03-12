أكدت منظمة الصحة العالمية أن فايروس كورونا، على الرغم من تحوله إلى وباء عالمي، يمكن السيطرة عليه إذا عززت الدول إجراءات التصدي له.وأعرب مدير المنظمة تيدروس غيبريسوس للدبلوماسيين، اليوم (الخميس)، في جنيف عن قلقه من إجراءات بعض البلدان، قائلاً: «نحن قلقون للغاية من أن بعض البلدان لا تتعامل مع هذا التهديد بمستوى الالتزام السياسي المطلوب للسيطرة عليه».وقال بعد يوم من توصيف «كوفيد-19» بالوباء: «وصفه بأنه وباء لا يعني أن تستسلم الدول. فكرة تحول الدول من الاحتواء إلى تخفيف حدة الانتشار خاطئة وخطيرة».كما تابع قائلا: إنه يتعين على كل الدول وهي تواصل إستراتيجية الاحتواء أن «تحقق توازنا جيدا بين حماية الصحة والحيلولة دون حدوث ارتباك اقتصادي واجتماعي واحترام حقوق الإنسان».