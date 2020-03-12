يبدو أن الصيف سيحمل إلى العالم بشرى سارة، إذ توقع المستشار الطبي للحكومة الصينية، تشونغ نانشان، اليوم (الخميس)، القضاء على وباء فايروس كورونا العالمي في شهر يونيو القادم.وأشار تشونغ خبير الأوبئة الذي اشتهر بمكافحة انتشار فايروس سارس في 2003 في مؤتمر صحفي، إلى أن الكثير من الحالات الواردة من الخارج إلى الصين دون أعراض ظاهرة ومعدل عودة ظهور الإصابة بعد الشفاء قليل.ويأتي تصريح المستشار الصيني عقب إعلان لجنة الصحة الوطنية، الخميس، أن فايروس كورونا تجاوز ذروته في الصين مع تسجيل 8 حالات إصابة جديدة فقط في إقليم هوبي، بؤرة تفشي الفايروس، الذي يسجل لأول مرة أقل من 10 حالات في يوم واحد.