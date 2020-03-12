أهابت وزارة الموارد المائية والري المصرية بالمواطنين، بتجنب السير أو الجلوس أو ركن السيارات أسفل البلكونات أو المنازل القديمة، وعدم السفر على الطرق الصحراوية والسريعة إلا للضرورة، إضافة إلى ضرورة الابتعاد عن أعمدة الكهرباء والإنارة وعدم ملامستها في الشوارع أو أي شيء معدني قد ينقل كهرباء.

جاء ذلك بعد حالة الطقس السيئ التي تعيشها مصر حالياً ويتوقع استمرارها خلال الـ72 ساعة القادمة، إثر تعرضها لاضطرابات جوية وموجة من السيول والأمطار المصحوبة برعد وبرق، ما أدى إلى تحويل سماء القاهرة والمحاظات القريبة منها إلى اللون الأسود، وذلك بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

رئاسة مجلس الوزراء المصري تحسبت للأوضاع، وأصدرت قرارا بتعطيل الدوام الرسمي في كافة قطاعات الدولة. وأهابت بالمواطنين اتخاذ الحيطة والحذر خلال الأيام الحالية، واتباع كافة التعليمات المتعلقة بلأمن والسلامة.

ومن غرفة العمليات المركزية بمقر مجلس الوزراء المصري، تابع اليوم (الخميس)، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مستجدات الأوضاع، واستمع إلى تقارير من جميع المحافظين عن جهود المحافظات لمواجهة تداعيات القطس السيء.

ومن المتوقع أن تستمر تلك الحالة حتى (السبت) القادم.

ومن جانبها، ناشدت الجهات المعنية بالدولة، المواطنين بعدم الخروج من المنازل، إلا في حالة الضرورة القصوى؛ وذلك لتفادي آثار الطقس السيئ.

وأهابت وزارة الموارد المائية والري بالمواطنين اتخاذ الحيطة والحذر خلال الأيام الحالية للتعامل مع موجة الأمطار والسيول والاضطرابات الجوية، واتباع كافة التعليمات المتعلقة بالأمن والسلامة من كافة قطاعات الدولة.

ونصحت وزارة الري -في بيان لها اليوم- المواطنين بالابتعاد عن مسارات مخرات السيول، وأهمية تجنب أي أنشطة برية أو بحرية أو سفاري في هذه الفترة، وأن يكون الخروج من المنازل للضرورة فقط.