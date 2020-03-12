تقرر إغلاق مطار روما تشيامبينو اعتبارا من غد (الجمعة)، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد وستُخفض أنشطة مطار فيوميتشينو المخصص عادة للرحلات الدولية بدءا من الثلاثاء.

وسيُغلق مطار تشيامبينو، الذي يستقبل عادة الطائرات التي تقوم برحلات منخفضة الكلفة، عند منتصف الجمعة، بحسب ما صرح متحدث باسم شركة «أيه دي آر» المشغلة للمطارين، لوكالة فرانس برس، بينما سيتم إغلاق المبنى رقم 1 في مطار فيوميتشينو الثلاثاء.

وستستمر طائرات الشحن في استخدام مطار تشيامبينو، بحسب الشركة.

وجاء في بيان الشركة «أصبح قرار إغلاق المطار ضروريا بسبب إلغاء العديد من شركات الطيران للعديد من الرحلات من وإلى إيطاليا».

ولم تحدد الشركة موعد انتهاء هذه الإجراءات، واكتفت بالقول إن المطارين «سيستأنفان عملياتهما الطبيعية فور تجاوز مرحلة الطوارئ الحالية».

وإيطاليا هي الدولة الأكثر تضررا من وباء كورونا المستجد في أوروبا مع تسجيل 827 حالة وفاة وأكثر من 12 ألف إصابة بحسب آخر حصيلة الأربعاء.

وفي إطار الإجراءات الواسعة الهادفة إلى احتواء انتشار الفيروس في إيطاليا، الأسوأ في أوروبا، حظرت الحكومة الإيطالية السفر إلا في حالات الضرورة.