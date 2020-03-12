عبر الصحفي الأمريكي "مات سوايدر"، سعادته بتعافيه من فيروس كورونا المستجد. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة (سي بي سي ) المصرية بأن حالته جيدة وان اعراض المرض قد اختفت.سوايدر الذي حضر إلى مصر لقضاء العطلة، لايزال يتواجد في مستشفى النجيلة التي خصصتها وزارة الصحة لعزل مصابي كورونا، بعدما ثبت إصابته بالفيروس المستجد (كوفيد 19)، مع 18 أجنبي آخرين و26 مصرياً، كانوا جميعاً على متن باخرة نيلية في الأقصر قادمين من أسوان.