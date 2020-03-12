أعلن المخرج والممثل الأمريكي توم هانكس اليوم (الخميس)، عن إصابته وزوجته ريتا بفايروس كورونا المستجد في أستراليا حيث يقضيان إجازتهم منذ عدة أيام، وذلك عقب توقف معظم الأعمال في "هوليوود".وقال توم هانكس عبر حسابه في "تويتر": "مرحبا يا رفاق. أنا وريتا هنا في أستراليا، شعرنا بالتعب قليلاً، وكأننا أصبنا بنزلة برد، مع بعض آلام الجسدية".وأضاف: "كان لدى ريتا بعض القشعريرة التي تظهر وتختفي، حمى طفيفة جدا، أجرينا اختبارا لفايروس كورونا، وظهرت النتيجة إيجابية".وتابع: "حسنا الآن، ما العمل التالي؟ لدى المسؤولين الطبيين بروتوكولات يجب اتباعها، سيتم اختبارها ومراقبتها وعزلنا طالما تتطلب الصحة والسلامة العامة ذلك".