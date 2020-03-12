ألغى مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي مؤتمرا حول فايروس كورونا الجديد وتأثيره على مواصلة الأعمال التجارية بسبب تفشي الفايروس نفسه.

ولم يكتف مجلس العلاقات الخارجية، ومقره مدينة نيويورك، بإلغاء لقاء بعنوان «ممارسة الأعمال التجارية في ظل انتشار فايروس كورونا الجديد»، الذي كان مقررا عقده يوم الجمعة المقبل، إذ ألغى أيضا المؤتمرات والاجتماعات الأخرى التي كان من المقرر عقدها في الفترة من 11 مارس إلى 3 أبريل المقبل، بما فيها لقاءات واجتماعات وأحداث وطنية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وبهذا القرار، تنضم محاضرات واجتماعات مجلس العلاقات الخارجية الملغاة إلى قائمة طويلة من التجمعات الملغاة أو المؤجلة، بما في ذلك معرض نيويورك السنوي للسيارات، حيث أعلنت رابطة تجار السيارات الكبرى في نيويورك، الثلاثاء، أنه سيتم تأجيل معرض السيارات وإعادة جدولته إلى أواخر أغسطس من العام الجاري.