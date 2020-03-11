قال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم: إن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الاستثنائي اليوم، تعليق جميع رحلات الطيران التجاري المغادرة للكويت والقادمة إلى مطار الكويت الدولي ابتداء من منتصف ليل بعد غد الجمعة حتى إشعار آخر.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده بمركز التواصل الحكومي أن «الرحلات القادمة إلى مطار الكويت الدولي ستقتصر فقط على المسافرين الكويتيين وأقاربهم من الدرجة الأولى»، مشيرا إلى «استثناء طائرات الشحن من القرار»، وأن «اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار الفايروس المستجد (كوفيد 19)، تضع بالتنسيق مع الجهات المعنية لائحة الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار».

وبين أن هذا القرار ضمن الإجراءات التي تتخذها الكويت لمواجهة تداعيات كورونا.