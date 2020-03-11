قبل تأكيد إصابة وزيرة الصحة البريطانية بفايروس كورونا، (الثلاثاء)، التقت نادين دوريس بمئات الأشخاص في البرلمان على مدار أيام، وحضرت حفل استقبال بمقر الحكومة مع رئيس الوزراء بوريس جونسون. غير أن السلطات لم تحدد حتى اللحظة هوية ناقل العدوى. ووفق صحيفة «التايمز» البريطانية، مازال البحث جارياً عمن تعاملت معهم الوزيرة قبيل إعلان إصابتها، ورجحت الصحيفة إغلاق البرلمان وإخضاع أعضائه للعزل الذاتي، فيما أبدت دوريس قلقها على والدتها (84 عاماً) المقيمة معها، والتي بدأت السعال أمس. يذكر أن مرض الوزيرة ظهر أثناء توقيعها وثيقة قانونية تلزم المصابين بإبلاغ السلطات، ما يسمح بعلاجهم عبر شركات التأمين.