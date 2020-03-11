في إحدى التقليعات التي اشتهرت بها الصين قبل اشتهارها بكورونا، حولت شركة تقنية مركبة آلية ذكية كانت تستخدم في تسلم الطرود، إلى «دلفري» لتوصيل الوجبات لمنسوبي تشانغشا الاقتصادية بمقاطعة هونان وسط الصين، للحد من انتشار العدوى. ووفق وكالة شينخوا الصينية، ترسل المركبة المجهزة بتقنية التطهير الذاتي بالأشعة فوق البنفسجية، رسالة للمستخدمين فور انطلاقها، وتفتح بابها تلقائيا بعد مسح رمز الاستجابة السريعة، وإدخال رمز التحقق، ما يتيح استلام الوجبات من المركبة القادرة على تفادي السيارات والمشاة، وتوصيل 200 وجبة خلال رحلة واحدة.