كسرت فتاتان حالة الحزن التي مر بها الفنان العالمي «شابلن» برسمه في لوحة فنية بصورة مبتهجة، بخلاف الحزن الذي كان يسيطر على الكثير من حياتة الواقعية.

وأوضحت كل من شجن المرغلاني وابتهال النجار من محافظة الطائف لـ «عكاظ»، أن متابعتهما وشغفهما لجميع أعمال هذا الفنان الانجليزي وحالة الحزن التي كانت تتشكل في ذاكرة الكثيرين من متابعية عنه جعلتهما من خلال موهبة الرسم بالفرشاة، كسر هذه الحالة برسمه في جداريات متعددة بالمحافظة تعكس روح هذا الفنان وهو مبتسما. وبينتان أن العمل استغرق سبعة أيام من حيث أدوات الرسم والتشكيل فيها، والمواقع التي يتم رسم فيها هذا الفنان العالمي، مشيرتان إلى أن هذا الفنان قدم العديد من الأعمال السينمائية التي تتحدث عن الإنسانية والإبداعات المهنية وتقديم رسائله للمجتمعات، والتي جسدها بروح كوميدية في أفلامه وأعماله المسرحية.

وقدمت كل من شجن وابتهال الكثير من الأعمال واللوحات التشكيلية، خلال موسم الطائف في الصيف الماضي 2019.