قالت صحيفة الميرور اللندنية اليوم (الثلاثاء) أن الأطباء شخصوا حالة وزيرة الدولة لشؤون الصحة في بريطانيا نادين دوريس البالغة 62 عاما بأنها تعاني من الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت الوزيرة قد شعرت بإعياء يوم الجمعة حيث حضرت مناسبة يوم المرأة العالمي قبلها بيوم إلى جانب رئيس الوزراء جونسون بوريس.

وأشارت الصحيفة بإن نادين دوريس التي تخضع حاليا للعزل والرعاية الطبية كانت قد اجتمعت مع مئات الأشخاص في البرلمان الأسبوع المنصرم كما حضرت استقبالا مع رئيس الوزراء بوريس جونسون.

ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الثقافة الفرنسية، أمس (الاثنين)، أن الوزير فرانك ريستر أصيب بفيروس كورونا، لكنه في حالة جيدة.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أنه ثبتت إصابة الوزير بالفيروس بعد إجراء فحوصات طبية إثر ظهور أعراض المرض عليه.

وأشار أن ريستر شارك الأسبوع الماضي في أعمال الجمعية الوطنية حيث تمّ تشخيص 5 إصابات بالفيروس من بين النواب.