رغم أن بطاريات هواتف Galaxy S20 وS20 Plus وS20 Ultra صممت للعمل طوال اليوم، لكن هذا لا يحدث دائما، ما يستوجب اتباع 6 خطوات لإطالة عمر البطارية، كاستخدام تحديث الشاشة بمعدل 60 هرتزا بدلا من 120، مع استخدام وضع الظلام طوال الوقت، لصرف طاقة أقل، ولا تستخدم دقة الشاشة الكاملة بتبديل WQHD + إلى FHD +، مع إيقاف تشغيل السطوع التكيفي، علاوة على ضرورة وضع التطبيقات على الخيار «السكون» لمنع تشغيلها في الخلفية إلا حين تفتحها. وأخيرا الاستفادة من أوضاع الطاقة، إذ يمنحك الإعداد الافتراضي Optimize مزيجا من قوة الأداء والحفاظ على عمر البطارية.