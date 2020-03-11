قائمة طويلة من مغني المهرجانات المصريين منعتهم نقابة الفنانين الأردنية من الغناء على أراضيها أخيراً، وأكد نقيبها حسين الخطيب مخاطبته وزير داخلية بلاده بعدم السماح بإقامة أية حفلات من هذا النوع. وتضمنت القائمة كلا من: «حسن شاكوش صاحب «بنت الجيران»، حمو بيكا، مجدي شطة، حنجرة، كزبرة، بصلة، وزة، الزعيم، الصواريخ، العفاريت، مطرية، الديزل، العصابة، عمرو حاحا، علاء فيفتي، شواحة، الكعب العالي، أبوليلة، اندرو الحاوي، وعمر كمال». ووصفت النقابة هذه الأغاني بالمنافية للأخلاق، ولا تناسب الثقافة والمعايير الموسيقية المعروفة، كما أنه ينسجم مع قرار النقابة المصرية التي منعت التعامل مع مغني المهرجانات الشعبية منذ فبراير الماضي.