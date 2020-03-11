أعلنت الممثلة المصرية أيتن عامر مفاجأتها للجمهور العربي بمسلسل «فرصة ثانية» المقرر عرضه في رمضان القادم، تتقاسم فيه البطولة مع ياسمين صبري. وقالت لـ«العربية»: «سعيدة بالدور الذي لا يشبه كل ما قدمته من قبل في حياتي الفنية، وسأشكل مع ياسمين ثنائياً متنافساً بقوة». وتجسد عامر شخصية فتاة من عائلة معروفة تتعرض لمشكلة كبيرة تضعها في صراع متواصل، فيما أكدت أن الدور سيحدث ضجة وسيتحدث عنه الجميع. ووصفت تجربتها الثانية مع ياسمين بالمختلفة تماماً، لاسيما أن علاقتهما خلف الكواليس مميزة، بسبب احترافية المخرج مرقس عادل الذي يتفهم قدراتهما، ناهيك عن الاسكربت الجيد، ما يبشر بعمل متكامل.