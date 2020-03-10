تبرعت رئيسة بلدية الطائف النسائية المهندسة هنوف البقمي بكلية لأبيها، وأكدت لـ«عكاظ» أن فحوصاتها الطبية تطابقت معه، ما دفعها للفور باللجوء لأحد مستشفيات جدة لنزع كليتها وتقديمها هدية لوالدها الذي لن توفيه حقه، وقالت البقمي إن العملية أجريت سريعا دون تردد، وتكللت بالنجاح، لافتة إلى أن أباها كان اكتشف ضعفا في الكلى قبل عامين، عبر فحوصات أجراها في باريس، وازدادت حالته سوءا قبل عام، ما كان دافعا وراء خيارها تقديم قطعة من جسدها له. وفيما تتماثل البقمي للشفاء، تؤكد أنها ستعود لممارسة عملها في البلدية فور انتهاء إجازتها المرضية.