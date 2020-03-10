كشفت السلطات الأمنية في الأردن ملابسات غرق سيدة في قناة «الملك عبدالله المائية» عصر 8 مارس الجاري، الذي صادف يوم المرأة العالمي، وقال الأمن العام في بيانه (الثلاثاء): «نقلت السيدة متوفاة إلى المستشفى، وأكد زوجها الذي كان برفقتها لحظة غرقها، أنها سقطت أثناء سيرهما بالقرب من القناة محتفَين بيومها العالمي، ما أدى إلى وفاتها، قبل أن يشك المحققون بوجود شبهة جنائية، وبالضغط على الزوج اعترف بأنه دفعها عمدا للقناة، إثر خلافات عائلية بينهما، فأحيلت أوراق القضية للمدعي العام الذي قرر توقيف الجاني 15 يوما بتهمة القتل العمد، تمهيدا لعرضه على محكمة الجنايات».