وصل اليوم (الثلاثاء) الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مدينة ووهان الصينية الموبوءة بفايروس كورونا المستجد. وتعد زيارة شي هي الأولى بعد أن تم إغلاق المدينة منذ أواخر يناير، وعزلها عن العالم بعد تفشي الوباء الغامض.

وتأتي زيارة شي إلى عاصمة مقاطعة هوبي، لمتابعة إجراءات الوقاية من الفيروس ومكافحته في المنطقة.

وفور وصوله اتجه شي مباشرة إلى مستشفى هوهشنشان لتفقده، واطلع شي على أعمال المستشفى وعلاج المرضى ومايبذله العاملين الطبيين ومراكز الأبحاث العلمية هناك. كما زار شي السكان الذين يخضعون للحجر الطبي في مجمع سكني.

ويرى مراقبون أن زيارة شي وتواجده في معقل انتشار الفيروس القاتل وأكبر حجر صحي عبر التاريخ البشري هي رسالة لها دلالات، حيث أراد أن يطمأن العالم بسير الإجراءات غير المسبوقة من إغلاق ووهان وبقية مناطق مقاطعة هوبي إلى سلسلة التدابير التي أثبتت نجاعتها، مع الانخفاض المستمر بعدد الإصابات في الأسابيع الأخيرة، وكذلك لرفع معنويات الأطباء والممرضين في الخطوط الأمامية لمكافحة الفيروس والمسؤولين العسكريين وأفراد الشرطة والمرضى والسكان