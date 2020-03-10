سجلت المغرب 3 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لسائح فرنسي، قدم إلى مدينة مراكش السبت الماضي.وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة المغربية اليوم(الثلاثاء)، بأن السائح ظهرت عليه أعراض تنفسية الأحد الماضي، وتقدم على إثرها إلى المستشفى، حيث اشتبه الطاقم الطبي بإصابته بالفيروس، واخضعه للتحليل المخبري الذي أكد الإصابة، وهو يخضع حاليا للرعاية الصحية اللازمة.