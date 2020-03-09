لقي 25 راكباً حتفهم إثر سقوط حافلة ركاب اليوم (الاثنين)، في نهر مجاور لطريق جبلي وعر بمنطقة جيلجيت بلتستان شمال باكستان.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة المحلية فيض الله فراق أن الحافلة المنكوبة كانت تقل 25 راكباً، وانجرفت عن الطريق أثناء مرورها من منحنى حاد على طريق جبلي وعر، وسقطت في نهر مجاور للطريق ما أدى إلى مقتل جميع ركابها.

وأضاف أن «قوات الدفاع المدني والشرطة المحلية قامت بانتشال جثث القتلى ونقلها إلى المستشفى»، مشيراً إلى أن الشرطة فتحت بلاغاً للبدء في التحقيق لمعرفة سبب الحادث وتحديد المسؤولية.