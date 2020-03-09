للحيلولة دون تعرض طفلك لعدوى الفيروسات بالمدرسة، يتوجب عليك اتخاذ 5 احتياطات لوقايتهم، خصوصا مع انتشار كورونا. ووفق خبراء الصحة العالمية، لا تتجاهل ارتفاع حرارته، ودرّبه على طريقة غسل الأيدي جيدا بالماء والصابون، مع إبقائهما بعيدتين عن وجهه، وزدّه بأغذية مقوية للمناعة كثيرة الفواكه والخضار، مع حثه على تناول كمية كبيرة من الماء لمنع إصابته بالجفاف، ومساعدة جسمه على طرد السموم، وأخيرا شجعه على ممارسة الرياضة لتقوية مناعته والمحافظة على صحة جسده.
1- حثه على زيادة شرب المياه
2- لا تتجاهل ارتفاع درجة حرارته
3- مدّه بأغذية تقوي مناعة جسمه
4- عوّده على ممارسة الرياضة
5- درّبه على طريقة غسل اليدين
1- حثه على زيادة شرب المياه
2- لا تتجاهل ارتفاع درجة حرارته
3- مدّه بأغذية تقوي مناعة جسمه
4- عوّده على ممارسة الرياضة
5- درّبه على طريقة غسل اليدين