للحيلولة دون تعرض طفلك لعدوى الفيروسات بالمدرسة، يتوجب عليك اتخاذ 5 احتياطات لوقايتهم، خصوصا مع انتشار كورونا. ووفق خبراء الصحة العالمية، لا تتجاهل ارتفاع حرارته، ودرّبه على طريقة غسل الأيدي جيدا بالماء والصابون، مع إبقائهما بعيدتين عن وجهه، وزدّه بأغذية مقوية للمناعة كثيرة الفواكه والخضار، مع حثه على تناول كمية كبيرة من الماء لمنع إصابته بالجفاف، ومساعدة جسمه على طرد السموم، وأخيرا شجعه على ممارسة الرياضة لتقوية مناعته والمحافظة على صحة جسده.1- حثه على زيادة شرب المياه2- لا تتجاهل ارتفاع درجة حرارته3- مدّه بأغذية تقوي مناعة جسمه4- عوّده على ممارسة الرياضة5- درّبه على طريقة غسل اليدين