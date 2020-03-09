وقف البرازيلي رونالدينيو، لاعب برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي السابق، مكبلا بالأصفاد أمام محكمة في باراغواي (السبت) انتظارا لمحاكمته، بعد اتهامه بدخول البلاد بوثائق مزورة. ومثل اللاعب ذو الـ39 عاماً وشقيقه روبرتو لأكثر من 6 ساعات أمام الشرطة التي ضبطت معهما وثائق باراغوانية استخدماها للحصول على عمل، إذ اعترفا أن الوثائق عرضت عليهما كهدية من رجل الأعمال البرازيلي المسجون حاليا ويلمونديس سوسا ليريا. وكان المدعي العام فيديريكو دلفينو أصدر قرارا باعتقال الشقيقين وإيداعهما السجن الاحتياطي لاستعمالهما هويات مزورة، لحين عرضهما على المحكمة، بينما اعترض الشقيقان على القرار قائلين: «لا نفهم على أي أساس اعتقلونا»!