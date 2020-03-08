فاجأت فتاة عشرينية من مدينة إيفانوفو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطلب لم يكن في حسبانه، خلال جولته الأخيرة التي فضل أن تكون سيرا على الأقدام في أحد شوارع المدينة. ووفق RT: عرضت الشابة على الرئيس الزواج وألحت في طلبها، فما كان منه إلا أن رد بشكل خجول: «عرض جيد، ما اسمك؟»، فردّت الفتاة «يوليا»، ثم مالت على الرئيس لتحدثه همساً، ثم أضافت بصوت عال: «انتظرناك طويلا». ليكمل الرئيس طريقه متفقدا مستشفى للأطفال للاطمئنان على حالاتهم الصحية، والسماع لشكاوى بعض مواطنيه، في المدينة التي يطلق عليها ساكنوها «مدينة العرائس».