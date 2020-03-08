أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم (الأحد) وفاة أول حالة لشخص ألماني الجنسية، بسبب فيروس الكورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، أن الألماني يبلغ من العمر 60 عاما، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل فى ارتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة، حيث توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم وصوله (الجمعة 6 مارس) لتلقي الرعاية الطبية، وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة التي جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد يوم السبت 7 مارس، وتم وضعه في الرعاية المركزة نظرا لأنه يعاني من فشل تتفسي ناتج عن التهاب رئوي حاد، ورفض النقل إلى مستشفي العزل المخصص، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب في درجة وعيه، وتوفي اليوم (الأحد).

وأشار المتحدث إلى أنه على الفور اتخذت وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، كما تم تعقيم وتطهير المستشفى، مؤكدا أنه تمت مخاطبة اللوائح الصحية بألمانيا للتقصي عن الحالة والإمداد بالمعلومات، لافتا إلى أن الحالة لم تمكث في مصر سوى سبعة أيام فقط.