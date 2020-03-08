اختتم مؤتمر الشرق الأوسط للسكري والسمنة فعاليات دورته الـ20 بجدة، أخيرا، برعاية الجمعية العلمية السعودية للسكر، فيما خلصت أوراق الأبحاث المقدمة والجلسات العلمية إلى العديد من التوصيات منها، ضرورة تغيير نمط الحياة وممارسة الرياضة والتمارين البدنية واتباع نمط العادات الغذائية السليمة، باعتبارها أفضل الطرق للوقاية من أمراض السكري والسمنة.

وشدد المشاركون على ضرورة توفير خيارات غذائية صحية سليمة ومتعددة بأسعار في متناول يد الجميع، مع استحداث المزيد من ممرات المشاة والمسارات الآمنة للمشاة ولممارسي الرياضة في أغلب أحياء وشوارع المدن الكبيرة، وضرورة توفير أندية رياضية عامة مخصصة للجنسين بأسعار رمزية، مع ضرورة منع الدعاية والإعلان للمشروبات والأغذية غير الصحية عبر وسائل الإعلام المختلفة والطرق والأماكن العامة.

وطالب المشاركون بتوعية المجتمع عبر استثمار وسائل الإعلام التقليدية والحديثة لتوعية المجتمع عن السكري والسمنة والمضاعفات المحتملة منهما وطرق الوقاية منها، وذلك عبر مختلف قنوات ووسائل التواصل الاجتماعي لرفع وعي المجتمع وتمكين الأفراد والأسرة من أخذ القرارت الصحية السليمة وعدم اللجوء إلى الإعلانات غير الموثوقة المصدر، وإقامة دورات تدريبية علمية مخصصة للكادر الصحي المنوط به رعاية مرضى السكري والسمنة، وضرورة إنشاء السجل الوطني للسكري ورفع كفاءة الإنفاق على مرض السكري والسمنة ويكون ذلك بمراعاة كفاءة الرعاية الطبية بجانب قيمتها.

وأخيرا، أعلنت الجمعية العلمية السعودية إنشاء جائزة البحث العلمي المميز في مجال السكري والسمنة داخل السعودية، فيما ستنشر لاحقا كافة تفاصيل الجائزة، مشيرة إلى عقد المؤتمر القادم بجدة في الفترة من 1-4 مارس 2021.