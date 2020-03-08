تتأهب إيطاليا لفرض إغلاق فعلي على منطقة لومباردي، والتي تضم مدينة ميلانو العاصمة المالية للبلاد في إطار إجراءات صارمة جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وتشمل الإجراءات الجديدة إبلاغ الناس بعدم الدخول أو الخروج من لومباردي التي يقطنها نحو عشرة ملايين نسمة، بالإضافة إلى 11 إقليما في أربع من مناطق إيطاليا التسع عشرة الأخرى، كما سيتم إغلاق كل المتاحف والصالات الرياضية والمراكز الثقافية ومنتجعات التزلج وأحواض السباحة في المناطق المستهدفة.

وكان من المقرر أن يبدأ سريان المرسوم اليوم، ولكنه أُجل بعد أن طلب ساسة محليون مزيدا من الوقت لمراجعة هذه القيود.