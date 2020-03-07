امتنعت رئيسة إستونيا كيرستي كاليولايد عن المشاركة بفعالية احتفالية لكونغرس البلاد، بسبب انتظارها نتائج تحليل أجرته بخصوص إصابتها من عدمها بفايروس كورونا بعد عودتها من واشنطن، حسب ما ذكره موقع روسيا اليوم.

وقال مستشار الرئاسة: «كان من المفترض مشاركتها في فعالية مخصصة للذكرى الـ30 لكونغرس البلاد ولكنها آثرت عدم المشاركة لأن نتيجة تحليل كورونا لم تصدر بعد».

وأوضحت مستشارة الرئاسة، أن كاليولايد شاركت بداية الأسبوع في كونغرس اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للعلاقات العامة في واشنطن.

وقال منظمو الحدث يوم الجمعة، إنه تم العثور على فايروس كورونا لدى اثنين من المشاركين في المؤتمر.

يذكر أنه بالإضافة إلى كاليولايد، حضر المؤتمر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ووزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو.