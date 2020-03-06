أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اكتشاف 12 حالة إيجابية لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» حاملة للفايروس ولم تظهر عليهم أي أعراض وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم (الجمعة) إن الـ«12» حالة كانت مخالطة لسائحة تايوانية من أصل أمريكي كانت على متن باخرة سياحية وفور عودتها إلى بلادها تم ورود معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية باكتشاف إصابتها بفايروس كورونا، مشيراً إلى أن الوزارة اتخذت على الفور وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة.

وأكد أنه تمت متابعة الحالة الصحية لجميع المخالطين لها والموجودين معها على متن الباخرة خلال 14 يوماً ولم تظهر عليهم أي أعراض، لافتاً إلى أنه تم إجراء تحاليل الـ«pcr» لهم، وفي نهاية فترة حضانة الفيروس ثبت وجود 12 حالة إيجابية حاملة للفيروس من المصريين العاملين على الباخرة دون ظهور أعراض.

وأوضح المسؤول المصري أنه جارٍ تحويل الحالات المصابة للمستشفى المخصص للعزل، مشيراً إلى أن باقي الحالات المخالطة جارٍ إخضاعها للحجر الصحي لمدة 14 يوماً أخرى وهي فترة حضانة المرض لمتابعة حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم.

وكانت الوزارة أعلنت أمس (الخميس)، الإصابة الثالثة لمواطن مصري.

يذكر أن الحالة الأولى كانت لشخص أجنبي كان حاملاً للفايروس، وتلقى رعاية طبية فائقة، وبعد قضاء 14 يوماً في الحجر الصحي، جاءت نتيجة التحليل سلبية، وغادر الحجر الصحي، والحالة الثانية لشخص أجنبي تم الإعلان عنها يوم الأحد الماضي.

ورفعت السلطات الطبية في مصر، درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات.