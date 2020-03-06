في وقت نصح مسؤولو الصحة الصينيون مواطنيهم بالاحتفاظ بمسافة لا تقل عن 1.5 متر بعيدا عن بعضهم البعض في الأماكن العامة، ابتكر حلاقون صينيون طريقة جديدة للقيام بأعمال تصفيف الشعر للزبائن.

التحذير الذي أطلقته السلطات الصينية بالحفاظ على مسافة آمنة بين الأشخاص بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد، دفع أصحاب صوالين الحلاقة إلى استخدام أدواتهم بعد توصيلها بـ«عصي» طويلة.

وبحسب موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أظهرت مقاطع فيديو «مصففي الشعر» وهم يرتدون أقنعة واقية، ممسكين بأعمدة طولها أربعة أقدام موصول بآخرها آلات الحلاقة ومجففات الشعر، إذ قال وو جون لونغ صاحب صالون حلاقة من مقاطعة خنان بوسط الصين: «الأدوات لا تعمل جيداً، لكن هذا من أجل السلامة».

وقام مصفف شعر آخر يدعى، خه بينج، بتحميل لقطات على موقع تواصل اجتماعي صيني، لزملائه وهم يقومون بما يسمى «قصات الشعر الطويلة»، في لوتشو بمقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين، وعلق أحد المتابعين على الفيديو قائلا: «أنت بحاجة إلى أذرع قوية لتكون مصفف شعر في هذه الأيام».

وأودى فايروس كورونا الجديد بحياة 3205 شخصاً على الأقل وأصاب أكثر من 93.500 شخص على مستوى العالم، فيما شهدت الصين أخيراً انخفاضاً حاداً في عدد المرضى الجدد، بينما تعاني بلدان أخرى من ارتفاع مستمر في الحالات.