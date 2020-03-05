عاد الفنان عبدالمجيد عبدالله لحسابه في «تويتر»، بعد يومين من حذفه رضوخاً لمطالبات جمهوره ومحبيه في عدد من الهاشتاقات الداعمة له، بعد أن غادر غاضباً جراء التنمر الذي طاله أخيراً.وكتب مغرداً: «أحبابي ‏أنا لا أدعي الكمال ولست أفضل واحد، وإنما أنا واحد من البشر يحزن ويسعد، يزعل ويفرح، يخطئ ويصيب.. فأرجو أن تتقبلوني كما أنا، وما أجمل ما قاله الشاعر ‏وما ندمتُ على ماكُنتُ أفعلهُ ‏وسوفَ أُكمِلُ أيّامي بلا ندمِ».وأضاف: «‏أنا مقدر وقفة من أحبني وتألم معي، فصدقا أنتم من تبعثون السعادة والحب والصفاء في هذا الكون، لأن الحياة هي بالاحترام والحب، وهذا ما لمسته منكم، فلا أقول إلا دمتم لي سعادة وحبا».